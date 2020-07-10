В Казани приступили к ремонту скейт-площадки в парке «Контитент»

Фото: соцсети

В парке «Континент» начался ремонт скейт-площадки. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов Казани.

В опубликованном в «Инстаграме» ролике видно, что территорию оцепили. Начался демонтаж старого, износившегося покрытия. Дирекция парков и скверов, не вдаваясь в подробности, пишет, что покрытие будет полностью обновлено.

Работы планируют завершить к концу июля.

Ранее в исполкоме рассказали, что за лето планируется обустроить пять общественных пространств.