В Казани за лето обустроят пять общественных пространств

В 2020 году в Казани обустроят пять общественных пространств. На эти цели потратят 887 млн рублей, рассказали в исполкоме.

Так, в микрорайоне «Теплоконтроль» на улице Авангардной на месте мусорной свалки и стихийной парковки появится общественное пространство более 8 тыс. кв. м. Здесь будут располагаться несколько детских площадок для разных возрастных групп, небольшой памп-трек, тренажерная площадка, футбольно-волейбольная зона и сцена, которая зимой будет служить елочным подиумом, передает пресс-служба исполкома.

В Юдино продолжат благоустраивать территорию площади перед реконструированным ДК железнодорожников. Там восстановят фонтан, озеленят территорию и создадут детскую игровую зону. Комплекс работ предусматривает также реконструкцию инженерных сетей, устройство закладной под новогоднюю елку, пешеходных дорожек, сетей водоснабжения, канализации и автополива. Пока ведутся работы возле остановочного павильона, до 30 августа остановка исключена из перечня остановок городского транспорта.

В парке «Черное озеро» стартует третий этап благоустройства. Там отремонтируют «Арку влюбленных», ограждения, лестницу и поручни. В парке проведут дополнительное озеленение и заменят покрытие пешеходных дорожек.

На набережной озера Кабан со стороны ул. Салимжанова продолжаются железобетонные работы, устройство и прокладка инженерных сетей. Там появятся фитоочистные каскады, амфитеатр, гамаки, спортплощадка, озелененная территория, пикник-парк, велодорожки и велопарковки.

В Дербышках установят сцену и реконструируют скульптуры входной группы парка у ДК им. Саид-Галиева. Там же установят новые арт-объекты и афиши.

