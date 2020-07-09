В Набережных Челнах не станут сносить колесо обозрения

В Набережных Челнах колесо обозрения сносить не будут.

В городском суде рассмотрели дело по признанию колеса обозрения в парке Победы самовольной постройкой с дальнейшим сносом.



В ходе разбирательства была проведена строительно-техническая экспертиза, которая показала, что эксплуатация аттракциона не несет угрозу жизни и здоровью горожан.

Суд в удовлетворении иска прокурора Набережных Челнов отказал, пишут «Челнинские известия».



В июне, во время действия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, в Набережных Челнах колесо обозрения работало. После того, как журналисты обратили на это внимание Роспотребнадзора РТ, аттракцион остановили, а владельцев предупредили, что в случае его запуска в отношении них заведут административное дело.

