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В Роспотребнадзоре РТ заинтересовались работающим колесом обозрения в Челнах

23:57, 18.06.2020
В Роспотребнадзоре РТ заинтересовались работающим колесом обозрения в Челнах
Фото: pxhere.com

Роспотребнадзор РТ выяснил, почему в Набережных Челнах работает колесо обозрения, которое не получало разрешения на возобновление работы.

Главный санитарный врач Челнов Ильгизяр Бариев пояснил, что владельцы аттракциона в устной форме просили разрешение на возобновление работы, однако в ведомстве пояснили, что, несмотря на открытие парков, развлекательные мероприятия по-прежнему запрещены.

«Будем выяснять, катают ли там посетителей, если да, то почему», — передает «Татар-информ» слова Бариева.

В мае в Казани судебные приставы опечатали двери и кассы супермаркета «Золотое яблоко». Работу парфюмерного супермаркета приостановили по решению суда. Согласно исполнительному документу, организации запрещено торговать косметикой во время режима самоизоляции.

ОбществоВласть Татарстан
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