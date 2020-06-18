В Роспотребнадзоре РТ заинтересовались работающим колесом обозрения в Челнах

Роспотребнадзор РТ выяснил, почему в Набережных Челнах работает колесо обозрения, которое не получало разрешения на возобновление работы.

Главный санитарный врач Челнов Ильгизяр Бариев пояснил, что владельцы аттракциона в устной форме просили разрешение на возобновление работы, однако в ведомстве пояснили, что, несмотря на открытие парков, развлекательные мероприятия по-прежнему запрещены.

«Будем выяснять, катают ли там посетителей, если да, то почему», — передает «Татар-информ» слова Бариева.

В мае в Казани судебные приставы опечатали двери и кассы супермаркета «Золотое яблоко». Работу парфюмерного супермаркета приостановили по решению суда. Согласно исполнительному документу, организации запрещено торговать косметикой во время режима самоизоляции.

