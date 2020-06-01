Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

«Постановляю определить 1 июля 2020 года качестве даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации <...>, учитывая при этом складывающуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку и необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Кремля.

Документ вступает в силу со дня его публикации.

Сегодня председатель ЦИК Элла Памфилова выступила с предложением провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 1 июля. Президент России Владимир Путин это поддержал. 1 июля будет объявлен выходным. Этот день выпадает на среду.

СМИ ранее уже сообщали о намерении властей провести всероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию вскоре после снятия режима самоизоляции. Среди дат рассматриваются 24 июня и 8 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что точная дата еще не выбрана.

