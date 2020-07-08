В Татарстане участковый выстрелил в мужчину, который напал на него с вилами

Фото: МВД по РТ

В Татарстане полицейский выстрелил в мужчину, который напал на него с вилами, сообщает пресс-служба МВД по республике.

7 июля участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Тетюшскому району выехал в село Большое Шемякино по сообщению о нападении на пенсионера. Пьяный местный житель 1988 года рождения, угрожая вилами, забрал у заявителя мотоблок.

Когда приехал участковый, мужчина вилами повредил водительскую дверь и колесо патрульного автомобиля. Сотрудник полиции пытался уговорить буяна положить вилы на землю и проехать в отдел, на что нетрезвый мужчина стал кидаться с вилами на участкового.

В целях защиты участковый применил огнестрельное оружие. Выстрел в воздух злоумышленника не остановил. Во второй раз сотрудник полиции выстрелил мужчине в грудь. Последний был госпитализирован в ЦРБ.

Сейчас МВД проводит служебную проверку. Предварительно применение табельного оружия признано правомерным.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

В июне полицейский в Казани несколько раз выстрелил по ногам мужчины, который набросился на его напарника.