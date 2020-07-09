СМИ: УНИКС подписал контракт с Джоном Брауном

УНИКС договорился о подписании контракта с форвардом Джоном Брауном, сообщает издание Sportando.

По данным источника, официальное объявление о переходе игрока в казанский клуб состоится в самое ближайшее время.

28-летний форвард минувший сезон провел в итальянской «Бриндизи», набирая в среднем 11,4 очка и 5,8 подбора за игру. В чемпионате Италии баскетболист также выступал за «Рому» (сезон-2016/17) и «Тревизо» (сезон-2017/18).

Джон Браун любопытен еще и тем, что на паркете выступает в специальных спортивных очках. При этом в «Бриндизи» он играл под номером «00».

Напомним, ранее УНИКС объявил о переходе американского центрового Джордана Моргана и продлении контракта с главным тренером Димитрисом Прифтисом.