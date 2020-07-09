Суд прекратил производство по иску умершего экс-главы Чувашии к Путину

Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту Владимиру Путину. Об этом пишет РБК.

Михаил Игнатьев подал в суд на Владимира Путина в конце мая. Он решил оспорить указ президента России о его отставке с поста главы региона.

Однако 18 июня экс-глава Чувашии скончался. Официальной причиной смерти Игнатьева названа тяжелая сердечно-сосудистая недостаточность после инфаркта, которая усугублялась двухсторонней пневмонией.