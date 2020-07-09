В Казани в честь Ильдара Зарипова и Мухаммата Сабирова назовут улицы

В Казани появятся улицы Ильдара Зарипова и Мухаммата Сабирова. Об этом рассказали в пресс-службе исполкома.

Улица названная в честь народного художника России Ильдара Зарипова , соединит улицы Анаса Тазетдинова и Архитектора Гайнутдинова.

Вторая улица также будет располагаться в Советском районе города. Она расположится в поселке Константиновка и будет носить имя первого премьер-министра Татарстана Мухаммата Сабирова.

Ранее сообщалось, что в Казани могут появиться два садовых кольца.

