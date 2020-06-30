В Казани могут появиться два садовых кольца

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что исторический центр города — это пространство возможностей. Об этом он сообщил на совещании в исполкоме.

«Исторический центр — это живой город, существующий в балансе сохранения культурного наследия и развития. Это пространство не запретов, а возможностей. Но возможностей не через призму жажды наживы, а через сохранение и развитие исторической городской среды», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин, открывая совещание в исполкоме города.



Архитектор, руководитель проектной группы Олег Маклаков презентовал концепцию устойчивого развития исторического поселения города. Сейчас эта территория занимает 23 га, или 4% от территории всего города.

В первую очередь специалисты сделали упор на требования к застройке центра Казани. Так, для сохранения ядра центра новые высотные строения могут возникать только на периферийных территориях. При этом высотные акценты должны иметь завершения — шпили, башни, шатры. Их расстановка не должна перекрывать перспективу уходящих вперед улиц или площадей, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Кроме того, исторический центр был разделен на три зоны:

у первой зоны, с рядовой застройкой, будет упрощенный регламент согласования;

у второй зоны, с локальными ориентирами за пределами исторического ядра, центр останется неизменным;

у третьей зоны, максимально близкой к композиционным и историческим ориентирам, где могут располагаться высотные акценты городского уровня, будет установлен особый, принципиальный подход.

Также предлагается соединить акватории Казанки, Булака и Волги в единую систему. Вместе они образуют два садовых кольца. Первое кольцо будет проходить от Кремлевской набережной по улицам Пушкина и Татарстан до Речного порта, второе — от парка им. Горького, по улицам Вишневского, Назарбаева и до выхода к воде.

Ранее главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина предложила ввести проекты типовых домов для исторической части города в рамках третьего этапа разработки концепции «Центр Казани — устойчивое развитие».