В бригаде казанских лженаркополицейских были судимые за наркотики

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Вахитовский райсуд Казани арестовал подозреваемых в охоте вымогательствах, грабежах и разбоях, которые в форме силовиков имитировали «контрольные закупки» наркотиков с последующим задержанием — ради вымогательства взяток.



По данным источников «Реального времени», трое из четырех лжеполицейских ранее судимы, причем двое — Артем Ахмедзянов и Артем Малямов — привлекались за незаконной оборот наркотиков.

Впрочем, за ними числятся и иные преступления. За плечами у 33-летнего Ахмедзянова — не меньше пяти приговоров за кражу, грабежи, ложный донос, применение насилия в отношении представителя власти и оскорбление его же. 40-летнего Малямова еще в 17 судили за убийство при превышении пределов самообороны и захват заложника.

Ранее МВД Татарстана раскрыло детали задержания этой группы.