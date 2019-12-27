Власти Татарстана подадут в суд на собственника здания ратуши в Арске
В Арске собственник решил провести реконструкцию исторического здания без необходимых разрешений. Теперь Минкультуры Татарстана и Госкомитет РТ по охране объектов культурного значения подадут на него в суд, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
По факту незаконных работ уже возбуждено уголовное дело. Теперь же предполагается через суд обязать собственника законсервировать объект.
«На сегодня здание, фактически, из-за климатических условий, также разрушается», — заявил председатель Госкомитета Иван Гущин.
Эксперт Минкультуры Татарстана Фарида Забирова рассказала, что собственник обязательно должен был представить проект. Однако представитель собственника признался, что план реконструкции «в голове».Общество Татарстан
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