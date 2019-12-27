Власти Татарстана подадут в суд на собственника здания ратуши в Арске

В Арске собственник решил провести реконструкцию исторического здания без необходимых разрешений. Теперь Минкультуры Татарстана и Госкомитет РТ по охране объектов культурного значения подадут на него в суд, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

По факту незаконных работ уже возбуждено уголовное дело. Теперь же предполагается через суд обязать собственника законсервировать объект.

«На сегодня здание, фактически, из-за климатических условий, также разрушается», — заявил председатель Госкомитета Иван Гущин.

Эксперт Минкультуры Татарстана Фарида Забирова рассказала, что собственник обязательно должен был представить проект. Однако представитель собственника признался, что план реконструкции «в голове».