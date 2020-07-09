Легионеры «Салавата Юлаева» вернулись в Уфу
Сегодня утром в Уфу вернулись иностранные тренеры и хоккеисты «Салавата Юлаева». Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.
Главный тренер команды Томи Ламса, тренер по физической подготовке Матиас Сарвела, голкипер Юха Метсола, защитник Филип Ларсен, форварды Тему Хартикайнен и Сакари Маннинен вылетели на днях из аэропорта Франкфурта в Магнитогорск. Оттуда они вместе улетели в столицу Башкортостана.
Ожидается, что через пять дней, после сдачи всех необходимых анализов и медицинских тестов, команда приступит к тренировкам.
О том, как «Салават Юлаев» готовится к новому сезону КХЛ, подробнее можно узнать в материале «Реального времени».СпортХоккей Башкортостан
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