Легионеры «Салавата Юлаева» вернулись в Уфу

Сегодня утром в Уфу вернулись иностранные тренеры и хоккеисты «Салавата Юлаева». Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Главный тренер команды Томи Ламса, тренер по физической подготовке Матиас Сарвела, голкипер Юха Метсола, защитник Филип Ларсен, форварды Тему Хартикайнен и Сакари Маннинен вылетели на днях из аэропорта Франкфурта в Магнитогорск. Оттуда они вместе улетели в столицу Башкортостана.



Ожидается, что через пять дней, после сдачи всех необходимых анализов и медицинских тестов, команда приступит к тренировкам.

О том, как «Салават Юлаев» готовится к новому сезону КХЛ, подробнее можно узнать в материале «Реального времени».