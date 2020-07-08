Хартикайнен, Метсола и Маннинен возвращаются в Уфу и в ближайшее время приступят к тренировкам

Нападающий «Салавата» Теему Хартикайнен в ближайшее время прибудет в Уфу. О том, что он вылетел из Финляндии в столицу Башкортостана, финн объявил в своем «Инстаграме». В Уфе форвард возобновит тренировки перед стартом товарищеских матчей. Общекомандный сбор клуба состоится 14 июля.



«Спасибо за лето. Пора возвращаться к работе», — подписал свою публикацию финн.

В следующей публикации «сторис» уже видно, как финские коллеги Темму — голкипер Юха Метсола и центральный нападающий Сакари Маннинен — едут в аэропорт Франкфурта вместе с ним.

В прошлом чемпионате КХЛ Теему Хартикайнен провел 57 игр, в которых набрал 36 (21+15) очков при показателе полезности +1. В шести матчах первого раунда Кубка Гагарина с омским «Авангардом» форвард заработал шесть (5+1) очков при показателе полезности +5.