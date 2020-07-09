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«Моя ладонь превратилась в кулак»: на Кремлевской набережной десятки казанцев перепели «Кукушку» — видео

07:30, 09.07.2020
«Моя ладонь превратилась в кулак»: на Кремлевской набережной десятки казанцев перепели «Кукушку» — видео
Фото: realnoevremya.ru

Вчера вечером на Кремлевской набережной десятки казанцев перепели знаменитую песню Виктора Цоя «Кукушка». Видеоролик опубликован в соцсети.

На кадрах видно, что толпа собралась возле фортепиано. Музыкант аккомпанирует собравшимся, которые хором поют строчки известной песни «Кукушка». Стихийный флешмоб собрал несколько десятков участников.

Ранее сообщалось, что Казань присоединится к всероссийскому флешмобу «Боксируй везде». Он посвящен Международному дню бокса, который отмечается 22 июля.

Общество Татарстан
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