Казань присоединится к всероссийскому флешмобу «Боксируй везде»

Казань присоединится к всероссийскому флешмобу «Боксируй везде». Он посвящен Международному дню бокса, который состоится 22 июля.

В социальных сетях Федерации бокса России будут показывать видеоролики об истории российского бокса, а также пройдут онлайн мастер-классы от титулованных спортсменов, сообщает мэрия Казани.

В Казани 4 июля стартовали первые тренировки на свежем воздухе проекта «Зеленый фитнес». К занятиям допускается ограниченное количество людей — не более 10 человек.