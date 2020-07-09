Казань присоединится к всероссийскому флешмобу «Боксируй везде»
Казань присоединится к всероссийскому флешмобу «Боксируй везде». Он посвящен Международному дню бокса, который состоится 22 июля.
В социальных сетях Федерации бокса России будут показывать видеоролики об истории российского бокса, а также пройдут онлайн мастер-классы от титулованных спортсменов, сообщает мэрия Казани.
В Казани 4 июля стартовали первые тренировки на свежем воздухе проекта «Зеленый фитнес». К занятиям допускается ограниченное количество людей — не более 10 человек.ОбществоСпорт Татарстан
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