«Уфа» на выезде обыграла «Ростов», проигрывая по ходу матча

«Уфа» в выездном матче обыграла «Ростов» (2:1) в рамках 27-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Ростовчане открыли счет в первом тайме, когда Хаджикадунич головой отправил мяч в сетку ворот Беленова. Уфимцы смогли отыграться после перерыва. Судья назначил пенальти и Фомин был точен. На 75-й минуте встречи защитник гостей Никитин оказался в штрафной соперника и лежа выдал передачу на Кротова, который не промахнулся по пустым воротам.

Эта победа укрепила «Уфу» на шестой позиции. Сейчас в активе команды 36 очков и за три тура до конца чемпионата она опережает своих конкурентов на 3 очка.

После возобновления РПЛ «Уфа» ни разу не проиграла, доведя свою беспроигрышную серия до семи матчей.

Напомним, ранее стало известно, что генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов на следующей неделе перейдет на аналогичную работу в «Спартак».

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Уфа» 1:2 (1:0, 0:2)

Голы:

1:0 — 27 Хаджикадунич, 1:1 — 68, пенальти Фомин, 1:2 — 75 Кротов.