СМИ: банки попросили ЦБ обслуживать клиентов по видеосвязи

Банки попросили ЦБ разрешить им обслуживать клиентов-юрлиц по видеосвязи.

Также кредитные организации обратились с просьбой создать интегрированный с базой ФНС портал для получения информации об уже открытых счетах компаний.

По словам представителя СКБ-банка, удаленная идентификация с применением технологий распознавания лиц поможет повысить доступность финансовых продуктов и сервисов всем категориям клиентов, а также обеспечит бесконтактный и дистанционный процесс заключения договоров.

Клиенты могли бы удаленно подтвердить свою личность или по видеосвязи, или подавая запрос на открытие счета с помощью ЕСИА или личного кабинета на сайте ФНС.

Такая функция пригодилась бы предпринимателям в удаленных или некрупных населенных пунктах, где недостаточно развиты банковские услуги, а также в период действия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, рассказали «Известиям» в БКС банке.

В Банке России заявили, что не комментируют конкретные проекты, которые поступают на рассмотрение в регулятивную «песочницу». Однако там отметили, что с момента ее открытия в ЦБ пришла 51 заявка на пилотирование инновационных финансовых сервисов и многие из них касаются именно цифровизации банковских услуг.

В мае банки реструктурировали в Татарстане с начала года более 2,6 тыс. задолженностей на сумму 23 млрд рублей.

