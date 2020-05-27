Банки реструктурировали более 2,6 тыс. задолженностей предпринимателей РТ на сумму 23 млрд рублей

Банки идут навстречу предпринимателям и предлагают свои варианты поддержки. В общей сложности по федеральным и внутрибанковским программам банки реструктурировали в Татарстане с начала года более 2,6 тыс. задолженностей на сумму 23 млрд рублей, сообщил сегодня руководитель Гарантийного фонда РТ Тимур Темиргалиев.



Во время режима самоизоляции на базе Единого центра кредитов запустили горячую линию. На нее позвонили более 500 человек. Любой предприниматель может обратиться с вопросами по телефону 293-16-94.

«Как выдавали гарантии, так и выдаем, работали в дистанционном режиме, оказывали свои меры поддержки. Сейчас полностью перешли в штатный режим работы. У тех, кто хочет лично посетить наш фонд, теперь есть такая возможность», — сообщил Темиргалиев.

Всего фонд предоставил 100 гарантий предпринимателям на сумму около 500 млн рублей, это позволило бизнесу привлечь 1,7 млрд рублей кредитов. На сферу услуг и торговли в портфеле выдачи текущего года пришлось 45%, на долю сельского хозяйства и производства — 41%.

На брифинге Темиргалиев также рассказал, что беспроцентный заем на выплату зарплаты под 0% в Татарстане получили 705 предпринимателей на сумму свыше 1,5 млрд рублей.