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Дзюба — об инциденте с Азмуном в раздевалке «Зенита»: «Налаживали международные связи России и Ирана»

22:25, 08.07.2020
Дзюба — об инциденте с Азмуном в раздевалке «Зенита»: «Налаживали международные связи России и Ирана»
Фото: fc-zenit.ru

Форвард«Зенита» и сборной России Артем Дзюба в шутливой форме объяснил инцидент, произошедший в чемпионской раздевалке «Зенита» в Краснодаре.

Нападающий эмитировал половой акт с иранцем.

— Скажи, что это было с Сердаром в раздевалке?

— Налаживали международные связи России и Ирана. 1:0, — ответил Дзюба сегодня после награждения команды золотыми медалями на «Газпром Арене».

Напомним, петербуржский клуб досрочно за четыре тура стал чемпионом России, набрав 62 очка.

СпортФутболОбщество
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