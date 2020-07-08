Дзюба — об инциденте с Азмуном в раздевалке «Зенита»: «Налаживали международные связи России и Ирана»

Форвард«Зенита» и сборной России Артем Дзюба в шутливой форме объяснил инцидент, произошедший в чемпионской раздевалке «Зенита» в Краснодаре.

Нападающий эмитировал половой акт с иранцем.

— Скажи, что это было с Сердаром в раздевалке?

— Налаживали международные связи России и Ирана. 1:0, — ответил Дзюба сегодня после награждения команды золотыми медалями на «Газпром Арене».

Напомним, петербуржский клуб досрочно за четыре тура стал чемпионом России, набрав 62 очка.