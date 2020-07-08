ЛДПР в Татарстане выдвинула Андрея Колосова на довыборы в Госдуму

Центризбирком России заверил списки кандидатов на довыборы в Госдуму 13 сентября от трех партий — «Гражданской платформы», Партии пенсионеров и ЛДПР. От ЛДПР в Татарстане выдвинут руководитель общественной приемной в Набережных Челнах Андрей Колосов, пишет «РИА Новости».

13 сентября пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам: в Курской области (Сеймский округ номер 110), в Пензенской области (Лермонтовский округ номер 147), в Ярославской области (Ярославский округ номер 194) и в Татарстане (Нижнекамский округ номер 28).

Стать депутатом от Нижнекамского округа планирует сенатор Олег Морозов, в конце мая он выиграл праймериз «Единой России».

