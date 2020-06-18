Дополнительные выборы в Госдуму планируют провести 13 сентября

Дополнительные выборы в Госдуму могут провести 13 сентября. Завтра, 19 июня, Центризбирком России планирует принять постановление о назначении дополнительных выборов.

Вопрос о назначении дополнительных выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам стоит в повестке заседания. Докладчиком заявлен зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев, пишет ТАСС.

13 сентября пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам: в Курской области (Сеймский округ номер 110), в Пензенской области (Лермонтовский округ номер 147), в Ярославской области (Ярославский округ номер 194) и в Татарстане (Нижнекамский округ номер 28).

Стать депутатом от Нижнекамского округа планирует сенатор Олег Морозов, в конце мая он выиграл праймериз «Единой России».

