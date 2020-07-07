В парке Нижнекамска мужчина напал на двух женщин

В Нижнекамске мужчина напал на двух женщин и нанес им телесные повреждения.

Инцидент произошел 3 июля в парке «Семья». Злоумышленника задержали сотрудники полиции УМВД России по Нижнекамскому району, в отношении мужчины составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Кроме того, правоохранители начали проверку. Сейчас пострадавшим женщинам назначили судебно-медицинскую экспертизу, по заключению которой будет принято решение о привлечение к ответственности нападавшего мужчины, сообщила пресс-служба МВД по РТ.

В конце июня в Казани мужчина напал на сотрудницу салона красоты. По словам очевидцев, он попытался отобрать у нее телефон и стал душить. На место вызвали полицию, однако правоохранителей опередил муж одной из клиенток салона. Он выстрелил нападавшему в ногу.

