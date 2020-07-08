Центральная библиотека Казани проведет встречу с автором романа «Дни Савелия» Григорием Служителем

Завтра, 9 июля, Центральная библиотека Казани проведет прямой эфир с автором романа-бестселлера «Дни Савелия» Григорием Служителем. Встреча пройдет в 17.00 в instagram-аккаунте библиотеки.



В конце прошлого года Служитель стал лауреатом национальной литературной премии «Большая книга». Его роман «Дни Савелия» занял второе место, опередив книгу Гузель Яхиной «Дети мои».

Роман «Дни Савелия» — его дебютная работа как писателя. Первым обратил внимание на рукопись писатель Евгений Водолазкин.

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