Дом Ушковой в Казани закрывается на ремонт

С начала этой недели работники Национальной библиотеки Республики Татарстан начали паковать книжный фонд для переезда на новое место — в здание бывшего НКЦ. После переезда Национальной библиотеки Республики Татарстан дом Ушковой на Кремлевской, 33 ожидает серьезная реставрация.

Как рассказали «Реальному времени» в Минкульте Татарстана, после переезда Национальной библиотеки дом Ушковой, являющийся объектом культурного наследия федерального значения, тщательно обследуют и оценят его состояние для дальнейшего восстановления и реставрации.



— Здание требует проведения ремонтных работ, фасадных решений. Будет подготовлен соответствующий проект реставрации здания с позиции его дальнейшего приспособления. Там есть проблемные технические вопросы, связанные с системой водоотведения, дренажа, усиления фундамента и т. д., плюс фасад тоже нужно привести в соответствие, сегодня он загорожен. Мы держим этот вопрос на контроле, — рассказал «Реальному времени» председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.



Сколько продлится реставрация памятника истории и сколько на это потребуется средств — сказать сегодня не берется никто. Во-первых, деньги выделены пока только на создание проекта, но не на само проведение реставрационно-восстановительных работ. Во-вторых, это будет зависеть и от объема выявленных дефектов. Учитывать придется и возраст здания, и уникальные интерьеры, и применявшиеся сложные конструктивные решения.



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