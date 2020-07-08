Школы откажутся от привычных линеек из-за COVID-19

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пообещал, что 1 сентября дети придут в школы. Однако традиционные линейки будут проведены в другом формате.

Ученикам, учителям и родителям придется соблюдать правила санитарной безопасности. Однако более подробно глава Минпросвещения РФ объяснять не стал.

«Мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы, и начнется образовательный процесс», — приводит слова Кравцова ТАСС.

Министр уточнил, что новый учебный год начнется с учетом всех требований безопасности, чтобы не допустить распространения коронавируса. Он также подчеркнул, что Минпросвещения не намерено отказываться от очного формата обучения.

Напомним, еще в мае на совещании по вопросам образования президент РФ Владимир Путин опроверг слухи о полном переходе на дистанционное образование.