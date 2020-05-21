Путин: слухи о полном переходе на дистанционное образование рассматриваю как провокацию

Президент РФ Владимир Путин опроверг слухи о полном переходе системы образования страны на дистанционное обучение. Он заявил, что общение через онлайн-сервисы не заменит живого контакта учителя и ученика.

«Все слухи и вбросы о том, что дистанционное образование полностью заменит и вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию», — подчеркнул глава государства.

Он пояснил, что видит среди функций системы образования не только получение знаний, но и воспитание, формирование личности.

При этом Путин отметил успехи и «колоссальные возможности» цифрового формата образования.