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Путин: слухи о полном переходе на дистанционное образование рассматриваю как провокацию

14:51, 21.05.2020
Путин: слухи о полном переходе на дистанционное образование рассматриваю как провокацию
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин опроверг слухи о полном переходе системы образования страны на дистанционное обучение. Он заявил, что общение через онлайн-сервисы не заменит живого контакта учителя и ученика.

«Все слухи и вбросы о том, что дистанционное образование полностью заменит и вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию», — подчеркнул глава государства.

Он пояснил, что видит среди функций системы образования не только получение знаний, но и воспитание, формирование личности.

При этом Путин отметил успехи и «колоссальные возможности» цифрового формата образования.

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