В Казанке обнаружили тело мужчины

Фото: Главное управление МЧС России по Татарстану

Сегодня, 8 июля, спасатели заметили тело мужчины в реке Казанке рядом с СНТ «Дружба-1», в районе улицы Новаторов, в Казани.

«Спасатели ЗПСО№2 поисково-спасательной службы РТ в 80 метрах от берега обнаружили всплывшее тело неизвестного мужчины в плавках», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по РТ.

Как уточняют в пресс-службе МЧС, сообщений о пропаже мужчины не поступало.

Причину смерти устанавливают сотрудники полиции.

6 июля в Балтасинском районе Татарстана мужчина утонул, купаясь в запрещенном месте.

