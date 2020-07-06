В Балтасинском районе Татарстана мужчина утонул, купаясь в запрещенном месте

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В Балтасинском районе Татарстана мужчина утонул, купаясь в необорудованном для этого месте.

Сегодня в 16:05 в экстренные службы поступило сообщение о том, что около населенного пункта Верхний Шубан в искусственном водоеме утонул 53-летний мужчина.

По рассказам очевидцев, он отплыл 10 метров и скрылся под водой. Тело погибшего извлекли из воды очевидцы. На берегу ему попытались оказать первую помощь, однако спасти мужчину не удалось.

В пресс-службе МЧС по РТ отметили, что данное место не оборудовано для купания и не является местом отдыха и купания населения.



Ранее в Челнах спасатели обнаружили тело рыбака, который решил переплыть озеро и утонул. Поиски 42-летнего мужчины длились больше суток.

