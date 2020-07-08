В Третьяковку отвезут картины из ГМИИ Татарстана стоимостью в 3,5 миллиарда

В Третьяковке откроется выставка картин из ГМИИ Татарстана

ГМИИ Татарстана готовится отправить 48 картин на выставку «Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан». На сайте госзакупок опубликован тендер на страховку и перевозку полотен на сумму 3,26 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 июля.



Тому, кто выиграет аукцион, нужно будет отвезти картины в Москву, а потом вернуть их в ГМИИ. Первый этап — транспортировка и монтаж экспонатов в Москве — запланирован на 3—10 августа. Второй этап — демонтаж и возврат в место постоянного хранения — на 2—11 ноября.

Согласно документам, доставка экспонатов должна производиться специальным автомобильным транспортом объемом не менее 54 куб. м. Внутри автомобиль должен быть оборудован климатической установкой, позволяющей поддерживать в кузове постоянную температуру в диапазоне +18—20 градусов Цельсия и влажность 50—55%. На протяжении всего маршрута в кузове нужно будет обеспечить видеосъемку.

Кроме прочего, все картины должны быть застрахованы на период с 3 августа по 11 ноября.



ГМИИ привезет в Москву лучшие полотна из своей коллекции — художников Серебряного века и русского авангарда

От Рериха до Кандинского

Выставка «Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского» входит в программу мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею ТАССР. Она откроется в Новой Третьяковке на Крымском валу в двух залах. Посмотреть картины можно будет с августа по ноябрь 2020 года.

ГМИИ привезет в Москву лучшие полотна из своей коллекции — художников Серебряного века и русского авангарда.

«С августа по ноябрь 2020 года нашим зрителям представится уникальная возможность увидеть прекрасные картины таких известных мастеров, как Николай Рерих, Александр Головин, Константин Богаевский, Михаил Ларионов, Наталия Гончарова, Илья Машков, Петр Кончаловский, Александр Куприн, Аристарх Лентулов, Василий Кандинский. Особенностью выставки станут редко встречающиеся в российских музейных собраниях произведения малоизвестных авторов — Михаила Ле-Дантю, Вениамина Гальвича, Бориса Такке, Магды Нахман», — говорится в анонсе выставки на сайте Третьяковки.

Например, в Москву поедет «Импровизация» Василия Кандинского. Страховая стоимость картины — 700 млн рублей. Еще среди экспонатов-путешественников — «Шабат» Натальи Гончаровой (450 млн рублей), «Лиза на солнце» Роберта Фалька (75,8 млн рублей), «Женщина с гитарой» Аристарха Лентулова (78 млн рублей), «Площадь Синьории в Сиене» Петра Кончаловского (75 млн рублей) и натюрморты Александра Куприна (75 млн рублей). Общая страховая стоимость перевозимых полотен — 3,5 млрд рублей.

Последний раз полотна из коллекции казанского музея экспонировали в Третьяковке 15 лет назад по проекту «Золотая карта России».

Лилия Ахкиямова