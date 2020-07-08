Возбуждено уголовное дело по факту нападения мужчины на двух женщин в Нижнекамске
В отношении мужчины, который нападал на женщин в Нижнекамске, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Об этом «Реальному времени» сообщили в прокуратуре Татарстана.
В ближайшее время подозреваемый будет задержан. Прокуратура взяла дело на контроль.
МВД по РТ сообщило, что в нижнекамском парке «Семья» 3 июля мужчина напал на двух женщин и нанес им телесные повреждения. Злоумышленника задержали сотрудники полиции УМВД России по Нижнекамскому району, в отношении мужчины составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству татарстанского Следкома организовать доследственную проверку нападения.Происшествия Татарстан
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