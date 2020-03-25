Управляющий бывшего завода Ливады отменил собрание кредиторов из-за коронавируса

Конкурсный управляющий обанкротившегося завода «Клюкер», входившего в бизнес-империю главы «ФОНа» Анатолия Ливады, отменил собрание кредиторов, назначенное на сегодня. Решение принято в связи с мерами против распространения коронавируса.

«На основании обращения основного кредитора ООО «СБК Стекло» о невозможности участия в собрании кредиторов и невозможности представления места для проведения собрания кредиторов в связи с угрозой распространения на территории РФ новой коронавирусной инфекции, в соответствии […] с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 г. № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 2 марта 2020 г. № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», конкурсный управляющий сообщает о переносе собрания кредиторов ООО «Клюкер», назначенного на 25.03.2020 г.», — говорится в сообщении, опубликованном в реестре сведений о банкротстве.

Ранее управляющий назначил собрание кредиторов, на котором должен был рассматриваться вопрос о прекращении финансово-хозяйственной деятельности ООО «Клюкер». А в начале марта конкурсник объявил, что весь корпус имущества завода будет продаваться за 350 млн рублей.

Напомним, что «Клюкер» стал большим расстройством для дольщиков «ФОНа», когда не попал в конкурсную массу компании. Это произошло из-за смены владельцев. В 2018 году предприятием владели «СБК Стекло» (родственная структура Сбербанка) и ООО «Профиль финанс» (под контролем Proxima Capital Group).