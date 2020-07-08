Абильдгор: «Рубин» постарается продолжить победную поступь»

Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор поделился мнением о предстоящем сопернике казанского клуба по матчу 27-го тура РПЛ. По словам футболиста, с «Краснодаром» казанцев ожидает непростая игра.

«Конечно, такая жаркая погода — это не то, к чему я привык. Мы все в одинаковых условиях, и я не хочу жаловаться.

У «Краснодара» много сильных и быстрых футболистов, они хорошо пользуются свободным пространством. Нам нужно быть предельно внимательными.

Предстоящая игра будет очень непростой, но мы уверены в своих силах и постараемся продолжить победную поступь и в ближайшем матче. Посмотрим, как сложится матч», — приводит слова Абильдгора «Рубин ТВ».



Напомним, ранее казанцы у себя дома обыграли «Оренбург» (1:0), точным ударом отметился хавбек Денис Макаров. По итогам этой встречи Абильдгор и защитник казанского клуба Илья Самошников попали в символическую сборную 26-го тура РПЛ.

Матч 27-го тура между «Рубином» и «Краснодаром» состоится в четверг в Казани на «Ак Барс Арене», начало игры — в 20.30.