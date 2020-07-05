«Рубин» дома обыграл «Оренбург», благодаря голу Макарова

«Рубин» дома одолел с минимальным счетом «Оренбург» (1:0) в матче 26-го тура РПЛ.

Единственный мяч на 66-й минуте встречи забил Денис Макаров, замкнувший подачу с фланга от Хвичи Кварацхелии. Сразу после этого «Оренбург» забил гол с розыгрыша штрафного, но он не был засчитан из-за офсайда.

Также в матче дебютировал за «Рубин» в РПЛ полузащитник Дмитрий Тарасов. Он впервые вышел на поле в форме казанского клуба в официальных встречах.

Благодаря этой победе «Рубин» набрал 30 очков и вплотную приблизился к шестому месту в турнирной таблице, которая оставляет шансы команде попасть в еврокубки на следующий сезон.