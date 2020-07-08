В Казани вырос спрос на премиальные подержанные автомобили

По итогам второго квартала 2020 года спрос на премиальные автомобили в возрасте от 3 до 5 лет в Казани вырос на 44% по сравнению с предыдущим кварталом и на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили аналитики «Авито Авто».

Предложение за II квартал увеличилось по сравнению с предыдущим кварталом на 14%, а по сравнению с прошлым годом снизилось на 7%.

Средняя стоимость подержанных премиальных автомобилей Казани составила 3 551 000 рублей — на 27% больше, чем год назад, и на 13% больше, чем в предыдущем квартале.

Казань в топе городов по спросу на премиальные автомобили с пробегом заняла третье место — на столицу Татарстана приходится 3,4% от общефедерального спроса. На первом месте идет Москва (22,7%), на втором — Краснодар и Санкт-Петербург (по 8%).

В мае в Татарстане купили два люксовых новых автомобиля.