В Татарстане в мае было куплено 2 автомобиля сегмента Luxury

В мае жители России купили 57 новых автомобилей сегмента Luxury. Это на 47% меньше, чем годом ранее (108 шт.), сообщает аналитическое агентство «Автостат». В Татарстане было куплено две машины.

Лидером среди люксовых брендов в мае остался Bentley (14 шт.) — на него пришлась почти четверть рынка дорогих автомобилей. На втором месте — Lamborghini (13 шт.), на третьем — Mercedes-Benz Maybach S-Class (12 шт.). Также в прошлом месяце в России было продано 9 новых автомобилей Rolls-Royce, 6 — Maserati, 2 — Aston Martin и 1 — Ferrari.

60% машин купили в Москве (33 шт.). В Краснодарском крае продали 5 таких автомобилей, в Санкт-Петербурге и Подмосковье — по 3. По две машины было куплено в Татарстане и Хакасии, по одной еще в девяти субъектах России.

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