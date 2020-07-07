Казанские политехнический лицей и полилингвальная гимназия получат гранты Минпросвещения РФ

Политехнический лицей №182 и полилингвальная гимназия №180 в Казани стали победителями грантовых конкурсов Минпросвещения РФ.

Также в рамках федеральной программы «Развитие образования» финансовую поддержку получат зеленодольский лицей №14, апастовская средняя школа и 11 детских садов Татарстана.

Школы республики получат более 5 млн рублей. На данные средства учебные заведения смогут организовать инновационные образовательные проекты в сфере экотуризма, создать сетевые ресурсные центры для повышения качества общего образования, внедрить в образовательный процесс искусственный интеллект.

Для татарстанских садиков общий размер финансирования по итогам конкурса составил 14,5 млн рублей. Эта сумму поможет дошкольным образовательным организациям оказывать родителям (законным представителям), чьи дети не посещают детский сад, бесплатные методические, психолого-педагогические и диагностические консультации. В этом году планируется провести более 1,5 тыс. таких консультаций, передает мэрия города.

В Казани на капитальный ремонт спортивного зала для занятий дзюдо потратят 37 миллионов рублей. Все работы планируют завершить к 1 сентября.

