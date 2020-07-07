В Казани на ремонт зала для дзюдо потратят 37 млн рублей
На капитальный ремонт спортивного зала для занятий дзюдо в Казани потратят 37 миллионов рублей. Об этом во вторник на встрече с журналистами сообщил замминистра спорта РТ Алмаз Мингулов.
На данный момент в здании «Спортивной школы олимпийского резерва «Тасма» идет ремонт зала. Работы на крыше уже завершены, также планируют заменить коммуникации и купить необходимый инвентарь.
Все работы планируют завершить к 1 сентября. Стоимость всего ремонта составит 37 миллионов рублей.
Кроме того, на стадионе спортшколы для легкоатлетов меняют старые дорожки из резиновой крошки на профессиональное покрытие. Эти работы будут завершены к середине июля. На замену дорожек потратят около 20 млн рублей из республиканского бюджета.
Напомним, ранее стало известно, что в Казани в 2021 году на территории спортивной школы «Тасма» планируется построить центр дзюдо.
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