В Казани на ремонт зала для дзюдо потратят 37 млн рублей

На капитальный ремонт спортивного зала для занятий дзюдо в Казани потратят 37 миллионов рублей. Об этом во вторник на встрече с журналистами сообщил замминистра спорта РТ Алмаз Мингулов.

На данный момент в здании «Спортивной школы олимпийского резерва «Тасма» идет ремонт зала. Работы на крыше уже завершены, также планируют заменить коммуникации и купить необходимый инвентарь.

Все работы планируют завершить к 1 сентября. Стоимость всего ремонта составит 37 миллионов рублей.

Кроме того, на стадионе спортшколы для легкоатлетов меняют старые дорожки из резиновой крошки на профессиональное покрытие. Эти работы будут завершены к середине июля. На замену дорожек потратят около 20 млн рублей из республиканского бюджета.

Напомним, ранее стало известно, что в Казани в 2021 году на территории спортивной школы «Тасма» планируется построить центр дзюдо.

