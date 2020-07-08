В плацдарм для подготовки юных олимпийцев в Татарстане вложат 62 миллиона
В июле бегуны почувствуют разницу
Замминистра спорта Татарстана Алмаз Мингулов накануне осмотрел, как продвигается капитальный ремонт спортшколы олимпийского резерва «Тасма». Месяц назад здесь начали демонтаж старых материалов на двух объектах: на беговых дорожках и в зале для дзюдо.
— Татарстан второй год участвует в федеральной программе «Спорт — норма жизни», рассказал Алмаз Мингулов. — На этот год по этой программе направляют порядка 770 млн рублей. Одно из ее направлений — приобретение спортивного технологического оборудования для спортшкол по футболу и легкой атлетике. «Тасма» попала в эту программу.
Программу утвердило Министерство спорта РФ. 19 миллионов из федерального бюджета потратят на новое искусственное покрытие беговых дорожек на стадионе спортшколы, а республика вложит еще 6 миллионов в подготовку основания этих дорожек.
Общая площадь обновленных дорожек — около 3 тысяч «квадратов», а сдать объект планируют к 25 июля.
Зал дзюдо: с 1972 года без ремонта
И еще один объект, который будут ремонтировать этим летом, — зал дзюдо. Этот объект включен в программу капремонта спортивных сооружений Татарстана, которую одобрил президент республики. Общий объем финансирования программы на этот год для 20 объектов в республике — 500 млн рублей. Из них 37 млн потратят на зал дзюдо.
Здание ремонтируют полностью: от кровли до инженерных сетей и фасада. Будет произведена закупка нового инвентаря. После масштабной реконструкции зал планируется открыть к 1 сентября.
— Зал 1972 года постройки, капремонт делают тут впервые, — пояснила руководитель СШОР «Тасма» Резеда Шурыгина. — В этом зале занимаются порядка 500 ребят, а всего в «Тасме» 900 дзюдоистов.
Спортивные объекты строят по всему Татарстану
— Если говорить про республиканский уровень, президент утвердил две программы: по капитальному ремонту спортсооружений и строительству универсальных спортплощадок и малобюджетных спортсооружений. Возводятся типовые мини-футбольные, волейбольно-баскетбольные площадки или для занятий силовыми видами спорта. В Казани в этом году появится порядка семи площадок. А всего с 2013 года в Казани построено около 80 таких универсальных площадок — как при спортшколах, так и во дворах, для удобства населения, чтобы люди систематически занимались физкультурой и спортом, — рассказал Мингулов.
Замминистра также заявил, что все программы, в том числе и республиканские, в период пандемии не отклоняются от графика. В этом году появятся новые объекты в Приволжском и Ново-Савиновском районах Казани, в Аксубаево, Альметьевске и в других районах и городах республики.
В рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни» в этом году в июне открыли новый бассейн в Набережных Челнах, кроме того, там строят ледовый дворец, в Васильево возводят универсальный спортзал.
Алмаз Мингулов сообщил, что сейчас, в период ограничений, пока позволили приступить к тренировкам в залах и сооружениях спортсменам высшего класса. На очереди — открытие объектов для спортсменов начальной подготовки и продолжающих этапов.
— Пошли навстречу населению, когда открыли спортзалы и фитнес-центры для татарстанцев. Но соблюдение санитарно-эпидемиологических требований — это большая нагрузка для персонала. Ждем, чтобы Татарстан вступил на третий этап снятия ограничений, тогда сможем говорить об открытии объектов для массовых занятий и тренировок спортсменов.
Из «Тасмы» — 11 «сборников»
Председатель Комитета физкультуры и спорта казанского исполкома Альберт Салихов напомнил о славной истории школы олимпийского резерва «Тасма». Сейчас здесь занимаются более 1 700 детей и подростков.
— Это одна из старейших и лидирующих школ в республике По всем видам спорта, стрельбе из лука, дзюдо, легкой атлетике, есть свои звезды, призеры чемпионатов, первенства России и международных соревнований. Здесь готовится кандидат в сборную страны на паралимпийские игры 2021 года Полина Платонова. В этом году подготовлен мастер спорта международного класса по стрельбе из лука Дарья Орешникова. Более 370 детей занимаются здесь легкой атлетикой. Работы завершатся к середине июля. Новые условия позволят нашим действующим спортсменам показать лучшие результаты, а самим юным воспитанникам — стать новыми спортивными звездами, — сказал Салихов.
Директор СШОР «Тасма» Резеда Шурыгина добавила, что у школы свой солидный опыт, ей 61 год. «Тасма» воспитала серебряного призера Олимпийских игр в Пекине Елену Мигунову. Сейчас 11 воспитанников входят в сборные России: три спортсмена — по стрельбе из лука, один паралимпиец и семеро — из отделения легкой атлетики. Отделения стрельбы из лука и легкой атлетики в школе имеют статус олимпийских.
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