В плацдарм для подготовки юных олимпийцев в Татарстане вложат 62 миллиона

Фото: Илья Репин

В июле бегуны почувствуют разницу

Замминистра спорта Татарстана Алмаз Мингулов накануне осмотрел, как продвигается капитальный ремонт спортшколы олимпийского резерва «Тасма». Месяц назад здесь начали демонтаж старых материалов на двух объектах: на беговых дорожках и в зале для дзюдо.

— Татарстан второй год участвует в федеральной программе «Спорт — норма жизни», рассказал Алмаз Мингулов. — На этот год по этой программе направляют порядка 770 млн рублей. Одно из ее направлений — приобретение спортивного технологического оборудования для спортшкол по футболу и легкой атлетике. «Тасма» попала в эту программу.

Программу утвердило Министерство спорта РФ. 19 миллионов из федерального бюджета потратят на новое искусственное покрытие беговых дорожек на стадионе спортшколы, а республика вложит еще 6 миллионов в подготовку основания этих дорожек.

Общая площадь обновленных дорожек — около 3 тысяч «квадратов», а сдать объект планируют к 25 июля.



«Татарстан второй год участвует в федеральной программе «Спорт — норма жизни», — рассказал Алмаз Мингулов

Зал дзюдо: с 1972 года без ремонта

И еще один объект, который будут ремонтировать этим летом, — зал дзюдо. Этот объект включен в программу капремонта спортивных сооружений Татарстана, которую одобрил президент республики. Общий объем финансирования программы на этот год для 20 объектов в республике — 500 млн рублей. Из них 37 млн потратят на зал дзюдо.

Здание ремонтируют полностью: от кровли до инженерных сетей и фасада. Будет произведена закупка нового инвентаря. После масштабной реконструкции зал планируется открыть к 1 сентября.

— Зал 1972 года постройки, капремонт делают тут впервые, — пояснила руководитель СШОР «Тасма» Резеда Шурыгина. — В этом зале занимаются порядка 500 ребят, а всего в «Тасме» 900 дзюдоистов.



«Зал 1972 года постройки, капремонт делают тут впервые», — пояснила руководитель СШОР «Тасма» Резеда Шурыгина

Спортивные объекты строят по всему Татарстану

— Если говорить про республиканский уровень, президент утвердил две программы: по капитальному ремонту спортсооружений и строительству универсальных спортплощадок и малобюджетных спортсооружений. Возводятся типовые мини-футбольные, волейбольно-баскетбольные площадки или для занятий силовыми видами спорта. В Казани в этом году появится порядка семи площадок. А всего с 2013 года в Казани построено около 80 таких универсальных площадок — как при спортшколах, так и во дворах, для удобства населения, чтобы люди систематически занимались физкультурой и спортом, — рассказал Мингулов.

Замминистра также заявил, что все программы, в том числе и республиканские, в период пандемии не отклоняются от графика. В этом году появятся новые объекты в Приволжском и Ново-Савиновском районах Казани, в Аксубаево, Альметьевске и в других районах и городах республики.

В рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни» в этом году в июне открыли новый бассейн в Набережных Челнах, кроме того, там строят ледовый дворец, в Васильево возводят универсальный спортзал.

В этом году появятся новые объекты в Приволжском и Ново-Савиновском районах Казани, в Аксубаево, Альметьевске и в других районах и городах республики.

Алмаз Мингулов сообщил, что сейчас, в период ограничений, пока позволили приступить к тренировкам в залах и сооружениях спортсменам высшего класса. На очереди — открытие объектов для спортсменов начальной подготовки и продолжающих этапов.

— Пошли навстречу населению, когда открыли спортзалы и фитнес-центры для татарстанцев. Но соблюдение санитарно-эпидемиологических требований — это большая нагрузка для персонала. Ждем, чтобы Татарстан вступил на третий этап снятия ограничений, тогда сможем говорить об открытии объектов для массовых занятий и тренировок спортсменов.

Из «Тасмы» — 11 «сборников»

Председатель Комитета физкультуры и спорта казанского исполкома Альберт Салихов напомнил о славной истории школы олимпийского резерва «Тасма». Сейчас здесь занимаются более 1 700 детей и подростков.

«Это одна из старейших и лидирующих школ в республике. По всем видам спорта, стрельбе из лука, дзюдо, легкой атлетике, есть свои звезды, призеры чемпионатов, первенства России и международных соревнований», — напомнил Альберт Салихов

— Это одна из старейших и лидирующих школ в республике По всем видам спорта, стрельбе из лука, дзюдо, легкой атлетике, есть свои звезды, призеры чемпионатов, первенства России и международных соревнований. Здесь готовится кандидат в сборную страны на паралимпийские игры 2021 года Полина Платонова. В этом году подготовлен мастер спорта международного класса по стрельбе из лука Дарья Орешникова. Более 370 детей занимаются здесь легкой атлетикой. Работы завершатся к середине июля. Новые условия позволят нашим действующим спортсменам показать лучшие результаты, а самим юным воспитанникам — стать новыми спортивными звездами, — сказал Салихов.

Директор СШОР «Тасма» Резеда Шурыгина добавила, что у школы свой солидный опыт, ей 61 год. «Тасма» воспитала серебряного призера Олимпийских игр в Пекине Елену Мигунову. Сейчас 11 воспитанников входят в сборные России: три спортсмена — по стрельбе из лука, один паралимпиец и семеро — из отделения легкой атлетики. Отделения стрельбы из лука и легкой атлетики в школе имеют статус олимпийских.

1 / 28 Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Екатерина Аблаева