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Аналитики констатировали ажиотажный спрос на вторичное жилье в Казани

16:13, 07.07.2020
Аналитики констатировали ажиотажный спрос на вторичное жилье в Казани
Фото: realnoevremya.ru

Во втором квартале 2020 года в Казани стоимость одного квадратного метра вторичного жилья возросла на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На текущий момент кв. м оценивается в 79 498 рублей.

«После сокращения спроса из-за введения карантинных мер в конце апреля началось восстановление рынка: уже в июне 2020 года он показал значительный прирост по сравнению с прошлогодними данными — на 38,7%», — сообщили аналитики «Авито Недвижимости».

Самые дорогие квартиры этого сегмента находятся в Москве, где один кв. м стоит в среднем 211 094 рубля. Меньше всего вторичное жилье стоит в Челябинске — 37 952 рубля за кв. метр.

В мае директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил, что цены на вторичном рынке Казани снижаются уже второй месяц.

Недвижимость Татарстан
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