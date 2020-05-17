Цены на вторичное жилье в Казани падают второй месяц подряд

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Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил, что цены на вторичном рынке Казани снижаются уже второй месяц.

По данным эксперта, средняя цена «вторички» в Казани ниже, чем цена предложения, на 4,4%. Еженедельно за счет скидок конечная цена снижается на 0,1—0,2 процентного пункта. Тренд на снижение стоимости сохраняется второй месяц подряд, передает ТАСС.

Ранее эксперты сервиса Avito, заявили, что рынок недвижимости в России после резкого падения вернулся на докризисный уровень: спрос вырос едва ли не вдвое. С этим категорически не согласились реальные участники рынка

