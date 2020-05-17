Новости общества

06:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Цены на вторичное жилье в Казани падают второй месяц подряд

05:22, 17.05.2020
Цены на вторичное жилье в Казани падают второй месяц подряд
Фото: Реальное время

Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил, что цены на вторичном рынке Казани снижаются уже второй месяц.

По данным эксперта, средняя цена «вторички» в Казани ниже, чем цена предложения, на 4,4%. Еженедельно за счет скидок конечная цена снижается на 0,1—0,2 процентного пункта. Тренд на снижение стоимости сохраняется второй месяц подряд, передает ТАСС.

Ранее эксперты сервиса Avito, заявили, что рынок недвижимости в России после резкого падения вернулся на докризисный уровень: спрос вырос едва ли не вдвое. С этим категорически не согласились реальные участники рынка

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров