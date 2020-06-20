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Технологии

Рустаму Минниханову показали кабину-обеззараживатель

14:53, 20.06.2020
Рустаму Минниханову показали кабину-обеззараживатель
Фото: tatarstan.ru

Президенту Татарстана показали кабину-обеззараживатель. Устройство за 5—7 секунд обеззараживает поверхность тела человека, входящего в кабину, сообщает пресс-служба президента РТ.

При обеззараживании не используется хлор, спирт, кабина абсолютно безопасна для людей. Минниханов вошел в кабину и испробовал ее на себе.

Президенту доложили, что кабину собирает одна из компаний Набережных Челнов.

ТехнологииОбществоМедицина Татарстан
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