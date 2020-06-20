Рустаму Минниханову показали кабину-обеззараживатель
Президенту Татарстана показали кабину-обеззараживатель. Устройство за 5—7 секунд обеззараживает поверхность тела человека, входящего в кабину, сообщает пресс-служба президента РТ.
При обеззараживании не используется хлор, спирт, кабина абсолютно безопасна для людей. Минниханов вошел в кабину и испробовал ее на себе.
Президенту доложили, что кабину собирает одна из компаний Набережных Челнов.
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