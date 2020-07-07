Михаил Мишустин откроет завтра форум кибербезопасности Cyber Polygon 2020

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин откроет завтра в онлайн-режиме ежегодный онлайн-тренинг по кибербезопасности Cyber Polygon 2020, который проводится Сбербанком совместно с Центром кибербезопасности Всемирного экономического форума при поддержке Интерпола. Об этом сообщил сегодня на онлайн-пресс-конференции заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«До конца года ожидается рост киберпреступлений на 30%, — прогнозирует он, указав, что многие компании не подготовлены к предотвращению атак.

По его словам, высокая скорость распространения киберпреступлений связана с глобальной цифровизацией. Основная тема конференции будет посвящена глобальной цифровизации экономики. В первой панели примут участие глава Сбербанка Герман Греф и экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Кроме того, здесь выступят президент МТС Алексей Корня и президент «Ericsson Россия» Себастиан Толстой. Интересно, что в прошлом году сам Сбербанк подвергся не менее 15 атакам во время Cyber Polygon 2019.

Одновременно с этим представители крупнейших российских и международных организаций примут участие в самом тренинге по кибербезопасности Cyber Polygon 2020. Команды предотвратят кражу данных, расследуют инцидент и соберут данные для передачи в правоохранительные органы. Для участия зарегистрировались 120 команд из 29 стран мира. В прошлом году было всего семь команд. Однако ни одна команда из Казани не вышла на первенство.

«Нет, команд из Казани среди участников Cyber Polygon на данный момент нет», — сообщила координатор отдела международных отношений BI.ZONE Татьяна Абрамович.

