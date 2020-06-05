В Казани построят центр дзюдо

В Казани в 2021 году на территории спортивной школы «Тасма» планируется построить центр дзюдо. Проектные работы уже ведутся, пишет пресс-служба мэрии Казани.

Как уточнила директор спортивной школы «Тасма» Резеда Шурыгина, планируется, что зрительный зал вместит 250 человек. Одновременно в центре дзюдо смогут заниматься до 60 человек.

По словам мэра Казани Ильсура Метшина, построить центр дзюдо в Казани поручил президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Для нас, безусловно, важно, чтобы дети побеждали во всероссийских соревнованиях и за пределами нашей страны. Но наша главная задача — это воспитание здорового поколения. Чтобы все больше детей занимались спортом, физкультурой, становились приверженцами здорового образа жизни и переносили это во взрослую жизнь», — сказал Метшин во время ознакомления с ремонтными работами в школе олимпийского резерва «Тасма».

Он добавил, что до Универсиады в Казани спортом систематически занимались 18% населения. Сегодня показатель приблизился к 50%.