В Татарстане рассказали, как вырастут тарифы на ЖКХ

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Глава Госкомитета Татарстана по тарифам Александр Груничев рассказал, как будут расти цены на газ, электричество и вывоз мусора.

По словам чиновника, оптовые цены на природный газ не изменились, поэтому не будет расти и тариф для населения. Цена останется на уровне 5,72 руб./куб. метр.

При этом розничная цена на сжиженный газ вырастет на 3% — с 29,49 рубля до 30,37 рубля.

Цена на электричество в случае с одноставочным тарифом для городского населения, проживающего в домах с газовыми плитами, вырастет с 3,78 до 3,93 рубля.

Тариф на вывоз мусора в Западной зоне Татарстана с 1 июля вырастет на 4%, до 380,50 рубля за кубометр, в Восточной зоне — также на 4%, до 380,52 рубля за кубометр.

Первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов дал гражданам советы по экономии на коммунальных услугах. Он порекомендовал устанавливать счетчики, правильно использовать сантехнику, снижать потребление энергии.

Аналитическая служба «Реального времени» подсчитала, что за 5 лет вывоз мусора в регионах ПФО стал дороже в 10 раз, а остальные тарифы выросли на 20%.

