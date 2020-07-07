В Удмуртии ребенок из Казани утонул в пруду, пока взрослые выпивали на берегу

В Удмуртии следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 12-летнего ребенка в водоеме. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

По данным ведомства, четверо взрослых жителей города Агрыз Татарстана и четверо детей приехали отдыхать на берег водоема возле деревни Столярово. Среди них был и 12-летний мальчик из Казани, мать которого отправила его на лето к своим знакомым.

Пока дети находились в воде на расстоянии 50 метров от берега, взрослые употребляли спиртные напитки на берегу. В какой-то момент один заметил пропажу 12-летнего мальчика. Ребенка пытались найти самостоятельно, однако затем вызвали спасателей. Тело мальчика нашли водолазы.

«В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются очевидцы. Принимаются все необходимые меры к установлению обстоятельств произошедшего», — рассказали в ведомстве.

Ранее в Балтасинском районе Татарстана мужчина утонул, купаясь в необорудованном для этого месте.

