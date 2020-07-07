В России возобновили работу меньше половины компаний
Опрос показал, что менее половины российских предпринимателей вновь запустили свой бизнес. Такой ответ дали 48% респондентов.
Еще 32% предприятий восстанавливаются или сумели приспособиться и начать зарабатывать, выяснили в Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ.
«Окончательно закрыты — 13%, в стадии закрытия — 7%», — цитирует ТАСС отчет палаты «Бизнес-барометр страны».
План действий по восстановлению бизнеса имеют 37% опрошенных. Еще 40% пока наблюдают за ситуацией, а у 23% никакого плана нет.
Те же 37% считают, что на полную реабилитацию их предприятию потребуется от полугода до года. Еще четверть (27%) рассчитывают восстановиться за один-два года, а 19% — за срок от трех до шести месяцев.
Напомним, в Казани во втором квартале 2020 года спрос на готовый бизнес упал на 34%. Средняя стоимость предприятий увеличилась на 52% по сравнению с январем — мартом.АналитикаБизнес
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым