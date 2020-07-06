В Казани продаются 227 предприятий в сфере услуг, спрос на них упал на треть
Спрос и предложение упали, но не во всех отраслях
Аналитики «Авито» сообщили, что во втором квартале 2020 года спрос на готовый бизнес, по сравнению с первым кварталом, в Казани упал на 34%.
Спрос по всей России упал на 32%, но это коснулось не всех отраслей — например, на сельхозпредприятия он вырос на 15%. В Казани интерес к ним во втором квартале увеличился на целых 29%. Аналитики объясняют это тем, что весной активность в этом сегменте традиционно высока.
Спрос на самые востребованные предприятия — в сфере услуг и торговли — снизился на 35% и 39% соответственно. Эта тенденция не обошла стороной и Казань — интерес к компаниям из этого сегмента рухнул на 32% и 51%. Аналитики связывают это с нестабильной экономической ситуацией, вызванной пандемией коронавируса.
Помимо спроса, упало и предложение — на 17% в среднем по России. В позитивном ключе во втором квартале отличились сельхозпредприятия — количество объявлений в этом сегменте выросло на 23% в России, а в Казани — на целых 75%.
В Казани цена готового бизнеса опустилась, несмотря на рост по стране
Во втором квартале средняя стоимость готового бизнеса по России увеличилась на 52%, а по сравнению с прошлым годом — выросла более чем в 2 раза и составила 13,9 миллиона рублей.
«Такой скачок в средней стоимости бизнеса объясняется тем, что во II квартале на продажу было выставлено множество дорогостоящих предприятий, например торговые центры, каршеринги, фабрики и другие», — объяснили в «Авито».
Казань идет против трендов — в столице Татарстана во втором квартале, по сравнению с первым, средняя цена готового бизнеса снизилась на 72% и составляет 4,2 миллиона рублей.
Полтысячи предложений по Казани
Сейчас на «Авито» продаются и сдаются в аренду 593 готовых бизнеса в Казани. Стоимость варьируется от 5 тысяч до 132 миллионов. Дешевле всего — в 5 000 рублей — обойдется месячная аренда за рабочее место в салоне красоты, самым дорогим предложением стал трехзвездочный отель за 132 миллиона.
По категориям в нашем городе расклад такой:
- сфера услуг — 227 объявлений о продаже готового бизнеса;
- торговля — 100 объявлений;
- общественное питание — 73 объявления;
- другое — 62 объявления;
- производство — 57 объявлений;
- интернет-магазин — 25 объявлений;
- строительство — 17 объявлений;
- развлечения — 15 объявлений;
- сельское хозяйство — семь объявлений.
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