В Казани продаются 227 предприятий в сфере услуг, спрос на них упал на треть

Фото: Илья Репин

Спрос и предложение упали, но не во всех отраслях

Аналитики «Авито» сообщили, что во втором квартале 2020 года спрос на готовый бизнес, по сравнению с первым кварталом, в Казани упал на 34%.

Спрос по всей России упал на 32%, но это коснулось не всех отраслей — например, на сельхозпредприятия он вырос на 15%. В Казани интерес к ним во втором квартале увеличился на целых 29%. Аналитики объясняют это тем, что весной активность в этом сегменте традиционно высока.

Спрос на самые востребованные предприятия — в сфере услуг и торговли — снизился на 35% и 39% соответственно. Эта тенденция не обошла стороной и Казань — интерес к компаниям из этого сегмента рухнул на 32% и 51%. Аналитики связывают это с нестабильной экономической ситуацией, вызванной пандемией коронавируса.

В позитивном ключе во втором квартале отличились сельхозпредприятия — количество объявлений в этом сегменте выросло на 23% в России, а в Казани — на целых 75%. Фото: agro.tatarstan.ru

Помимо спроса, упало и предложение — на 17% в среднем по России. В позитивном ключе во втором квартале отличились сельхозпредприятия — количество объявлений в этом сегменте выросло на 23% в России, а в Казани — на целых 75%.

В Казани цена готового бизнеса опустилась, несмотря на рост по стране

Во втором квартале средняя стоимость готового бизнеса по России увеличилась на 52%, а по сравнению с прошлым годом — выросла более чем в 2 раза и составила 13,9 миллиона рублей.

«Такой скачок в средней стоимости бизнеса объясняется тем, что во II квартале на продажу было выставлено множество дорогостоящих предприятий, например торговые центры, каршеринги, фабрики и другие», — объяснили в «Авито».

Казань идет против трендов — в столице Татарстана во втором квартале, по сравнению с первым, средняя цена готового бизнеса снизилась на 72% и составляет 4,2 миллиона рублей.

Дешевле всего — в 5 000 рублей — обойдется месячная аренда за рабочее место в салоне красоты. Фото Ильи Репина

Полтысячи предложений по Казани

Сейчас на «Авито» продаются и сдаются в аренду 593 готовых бизнеса в Казани. Стоимость варьируется от 5 тысяч до 132 миллионов. Дешевле всего — в 5 000 рублей — обойдется месячная аренда за рабочее место в салоне красоты, самым дорогим предложением стал трехзвездочный отель за 132 миллиона.

По категориям в нашем городе расклад такой:

сфера услуг — 227 объявлений о продаже готового бизнеса;



торговля — 100 объявлений;

общественное питание — 73 объявления;

другое — 62 объявления;

производство — 57 объявлений;

интернет-магазин — 25 объявлений;

строительство — 17 объявлений;

развлечения — 15 объявлений;

сельское хозяйство — семь объявлений.

Дарья Пинегина