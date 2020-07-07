Агент: «Семак или Гончаренко могли возглавить «Рубин» в 2016 году»

Футбольный агент Шандор Варга рассказал о кандидатурах, которых в 2016 году предлагал «Рубину» в качестве нового главного тренера. Идеальными претендентами на пост тренера в казанской команде он считал Сергея Семака и Виктора Гончаренко.

— В 2016 году я консультировал Ильсура Метшина по трансферным вопросам, но самым важным было определиться с кандидатурой главного тренера. Я предлагал Сергея Семака и Виктора Гончаренко. Оба специалиста, как мне казалось, очень подходили этому амбициозному проекту. Увы, в последний момент выбор пал на другого специалиста.

— Семак тогда был близок к подписанию контракта?

— Очень. Сережа приехал с семьей в Казань. Мы провели несколько продуктивных встреч с руководством «Рубина». Мне казалось, что осталось только поставить подпись под договором, — сказал Варга.

Напомним, что в 2016 году «Рубин» впервые в истории возглавил испанский специалист Хави Грасия. Под его руководством казанский клуб одержал 10 побед, сыграл 8 раз вничью и потерпел 12 поражений, заняв итоговое 9-е место в турнирной таблице РПЛ.

Сергей Семак вначале возглавил «Уфу», с которым вышел в еврокубки, после чего перешел на работу в «Зенит». Недавно питерский клуб во второй раз подряд стал чемпионом РПЛ.