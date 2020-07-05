«Зенит» досрочно стал чемпионом Российской премьер-лиги

Петербургский «Зенит» стал досрочным победителем Российской премьер-лиги (РПЛ) за четыре тура до финиша турнира.



Такого результата клуб добился благодаря победе над «Краснодаром» со счетом 4:2 в 26-м туре РПЛ. Отметим, что три из четырех голов питерцев забили бывшие игроки казанского «Рубина» — один раз отличился Максим Сутормин и дважды Сердар Азмун.

Таким образом, «Зенит» на 13 очков оторвался от ближайшего преследователя — «Локомотива» — и гарантировал золотые медали РПЛ.

«Зенит» стал чемпионов России второй раз подряд и шестой раз в истории. Еще один раз клуб выигрывал чемпионат СССР.